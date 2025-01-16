李強會見日本執政黨代表團

2025年1月15日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在人民大會堂會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據外交部官網報導，2025年1月15日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在人民大會堂會見由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團。



李強表示，當前，中日關係處在改善發展的關鍵時期。去年11月，習近平主席在秘魯同石破茂首相舉行會晤，一致同意共同努力全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為兩國關係發展作出戰略引領。這次中日時隔近7年後重啟執政黨交流機制，是雙方落實兩國領導人共識的重要舉措。中日是搬不走的鄰居，既然搬不走，就要好好做鄰居，做好鄰居。希望中日繼續一道努力，按照兩國領導人指明的方向，增進互信、深化合作、管控分歧，推動雙邊關係健康穩定發展，更好惠及兩國人民。



李強指出，當今世界進入新的動蕩變革期，和平和發展事業面臨的不確定不穩定因素增多。中日執政黨應當彰顯使命擔當，從維護兩國長遠根本利益出發，本著對國民和歷史負責的態度，採取正確有力行動。要把更多精力放在共促合作、共謀發展上，推動兩國進一步發揮經濟互補優勢，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，在科技創新、數字經濟、綠色發展、開拓第三方市場等領域發掘更多合作新增長點。要增進兩國民間友誼，多做有利於促進相互理解和正確認知的事，加強人文、地方和青少年交流，夯實兩國關係的民意基礎。



日方表示，去年11月石破茂首相和習近平主席就日中關係達成重要共識，日本自民黨、公明黨將一如既往致力於推進日中關係，堅持包括日中聯合聲明在內的四個政治文件確立的各項原則。日中執政黨交流機制意義深遠，日方期待新的一年裡日中雙方在各層次和廣泛領域開展互訪交流。青年一代將成為日中關係發展動力，要加強往來，增加瞭解。要堅持求同存異，加強合作，讓兩國國民更多感受到日中關係的成果。