外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會

2025年1月15日，外交部例行記者會。（圖片來源：外交部官網） 中評社北京1月16日電／據外交部官網報導，總台華語環球節目中心記者：昨天下午，習近平主席與歐洲理事會主席科斯塔通電話。請問發言人能否進一步介紹通話的情況和中方對今年中歐關係的展望？



郭嘉昆：14日晚，國家主席習近平應約同歐洲理事會主席科斯塔通電話。當前，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界面臨陣營化、碎片化、無序化風險。中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明，中歐關係具有戰略意義和世界影響。新年伊始習近平主席同科斯塔主席通話，這是中國最高領導人同新一屆歐盟機構領導人的首次接觸，是在中歐關係承前啟後關鍵節點上的一次重要戰略溝通。



習近平主席指出，中歐關係50年發展歷程表明，只要雙方相互尊重、平等相待、坦誠對話，就能推動合作、辦成大事。關鍵是尊重各自人民選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切，共同維護好中歐關係政治基礎。國際形勢越是嚴峻複雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。中國對歐盟抱有信心，希望歐盟也能成為中國可以信任的合作夥伴。



科斯塔主席表示，歐中都堅持多邊主義，當今世界充滿挑戰，世界需要歐中更緊密合作。歐方願同中方一道，加強對話溝通，增進戰略互信，強化夥伴關係，妥善處理經貿分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，共同為世界和平穩定發展作出積極貢獻。



這次通話為下階段中歐關係發展指明了方向，明確了重點。中方期待同歐方一道共同努力，落實好雙方領導人達成的重要共識，增進戰略互信，堅定夥伴認知，秉持互利共贏，擴大開放合作，維護多邊主義，堅持相互尊重，實現求同存異，加強各層級各領域溝通合作，妥善處理摩擦分歧，推動中歐關係實現更大發展，為世界和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。



法新社記者：美方昨天表示將37家中國實體列入“維吾爾強迫勞動預防法實體清單”，以涉嫌與“強迫勞動”有關為由禁止從這些礦業、紡織和太陽能行業的中國企業進口商品。中方對此有何評論？