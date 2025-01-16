灣區大科學裝置集聚　要善加利用

江門中微子實驗站去年完成實驗探測器主體建設。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據大公報報導，作為新質生產力的重要發展載體，大灣區芯片產業的國產替代、技術創新備受關注。15日，廣東省十四屆人大三次會議舉行首場“代表通道”集中採訪。來自芯片領域企業的廣東省人大代表、深圳青銅劍科技股份有限公司董事長汪之涵在代表通道上建議，廣東可對處於高速發展階段的半導體製造企業，尤其是民營半導體製造企業給予更多支持。“要發揮大灣區優勢聚集人才，建議鼓勵企業在香港、澳門、橫琴、河套等區域設立國際研發中心，吸引國際化的高端半導體人才。”



汪之涵建議，廣東應該發揮下游應用的帶動作用，在新能源汽車電子信息等優勢產業的基礎上，針對機器人、飛行汽車等未來產業，提前進行相關芯片技術的前瞻布局，在產業發展的初期就導入國產芯片共同研發。



據悉，粵港澳大灣區近年吸引大科學裝置“扎堆”落戶，其中位於江門開平市的江門中微子實驗站，在2024年完成實驗探測器主體建設，並在去年底啟動了探測器的液體灌注。廣東省人大代表、中國科學院高能物理研究所研究員、開平中微子研究中心主任李小男在代表通道上表示，中微子實驗裝置的建成，將拓寬粵港澳大灣區大科學裝置的布局，進一步推進大灣區國際科技創新中心的建設。他表示，江門周邊已經建成陽江核電站和台山核電站，為實驗站的建設提供了優良條件和理想的科研環境，接下來將與江門一起打好“大科學裝置牌”。