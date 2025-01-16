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數讀2024商務成果
http://www.CRNTT.com   2025-01-16 15:45:53


　　中評社北京1月16日電／據大公報報導，國內消費

　　•前11個月社會消費品零售總額44.3萬億元（人民幣，下同），增長3.5%。

　　對外貿易

　　•全年貨物進出口43.8萬億元，增長5%，創歷史新高。

　　•前11個月服務進出口6.7萬億元，增長14.2%。

　　吸引外資

　　•前11個月新設外資企業5.2萬家，吸引外資7497億元。

　　•製造業領域准入限制“清零”，高技術製造業引資占11%。

　　對外投資

　　•前11個月對外非金融類直接投資9152億元，增長12.4%。 


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