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數讀2024商務成果
http://www.CRNTT.com
2025-01-16 15:45:53
中評社北京1月16日電／據大公報報導，國內消費
•前11個月社會消費品零售總額44.3萬億元（人民幣，下同），增長3.5%。
對外貿易
•全年貨物進出口43.8萬億元，增長5%，創歷史新高。
•前11個月服務進出口6.7萬億元，增長14.2%。
吸引外資
•前11個月新設外資企業5.2萬家，吸引外資7497億元。
•製造業領域准入限制“清零”，高技術製造業引資占11%。
對外投資
•前11個月對外非金融類直接投資9152億元，增長12.4%。
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