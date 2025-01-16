古特雷斯呼籲國際社會攜手應對四大挑戰

中評社北京1月16日電／據新華網報導，聯合國秘書長古特雷斯15日在聯合國大會全體會議上表示，地區衝突、不平等、氣候危機和技術失控是當前全球面臨的主要挑戰，也將是2025年聯合國的工作重點。



古特雷斯說，從加沙、烏克蘭、蘇丹到海地、也門，熱點衝突持續增多，地緣政治分歧和不信任正在加劇全球亂局，他敦促各方為推動和平不懈努力。



古特雷斯說，到2030年還有五年時間，目前僅有不到五分之一的可持續發展目標得以實現，每年4萬億美元的發展中國家可持續發展目標資金缺口更是雪上加霜。他呼籲各國加快行動，推動實現可持續發展目標，重點關注減貧、糧食安全、教育、社會保障、全民健康、能源、數字化和減少氣候變化影響等領域。



古特雷斯敦促各國加緊減排進程，落實氣候行動計劃，通過國際金融架構改革等舉措，全面落實氣候融資安排。



在人工智能技術方面，他強調要避免該技術發展失控失衡，確保人人都有平等獲得最新知識的權利，支持發展中國家利用人工智能實現可持續發展。他敦促建立人工智能國際獨立科學小組，並啟動今年的人工智能治理全球對話。



古特雷斯說，回顧過去一年，世界被動蕩不安所籠罩。“展望新的一年，我們絕不能忽視進步和潛力以及希望的征兆。”在聯合國即將迎來成立80周年之際，他呼籲各國攜手應對危機，推動建立一個“更加和平、公正和繁榮的世界”。