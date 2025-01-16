廣東今年計劃投資灣區超6300億

廣東今年將構建“1+3+N”低空經濟發展平台。圖為去年11月5日，參觀者在廣州小鵬匯天總部瞭解小鵬匯天飛行汽車。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據大公報報導，廣東率先出線，成為全國第一個GDP破14萬億的省份！15日，廣東省十四屆人大三次會議在廣州開幕。廣東省省長王偉中作政府工作報告時表示，預計2024年全省GDP將突破14萬億元（人民幣，下同），連續36年居全國首位。2025年廣東重點建設項目將達1500個，年度計劃投資1萬億元，其中安排粵港澳大灣區項目978個，年度計劃投資超6300億元。



王偉中在報告中提出，2025年廣東GDP增長目標為5%左右，粵港澳大灣區高質量發展和製造業升級將是經濟工作的核心任務。記者瞭解到，廣東今年將構建“1＋3＋N”低空經濟發展平台，完善低空智慧物流、城市空中交通、航空應急救援等體系。



構建全過程創新鏈 數據市場一體化



面對複雜的國內外經濟形勢，廣東將經濟增長目標設定為5%，王偉中強調，“廣東長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。”他指出，廣東經濟體量和市場規模大，且政府存量隱性債務全部清零，基本盤穩健。廣東市場化程度高，實時人口達到1.5億左右，新出生人口數量居全國第一，擁有大批抗風險能力強的企業和高素質高技能人才。記者瞭解到，去年廣東新增城鎮就業人口超過143萬人，超額完成國家下達的110萬人的年度任務。王偉中稱，同時廣東還擁有粵港澳大灣區等國家戰略叠加的重大利好，廣東完全有信心、有條件、有底氣把各方面積極因素轉化為發展實績。要加快構建全過程創新鏈，一體推進教育改革發展、科技創新和人才培養。



學者：體現廣東經濟大省擔當



“這個GDP增長預期目標體現出廣東作為經濟大省的擔當，還有廣東作為改革開放前沿陣地的經濟韌性，展現出廣東對今年發展的自信。”廣東省人大代表楊飛飛認為，廣東今年提出的工作目標和方向都比較契合當下的整體經濟環境，他對廣東的經濟發展充滿信心。