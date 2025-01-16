安徽省淮北市人大原副主任高學峰被開除黨籍

中評社北京1月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，據安徽省紀委監委消息：日前，經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對淮北市人大常委會原黨組成員、副主任高學峰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，高學峰身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮金；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人謀取人事利益並收受財物；執法犯法，違規干預和插手司法、執紀執法活動；財迷心竅、貪婪無度，將黨和人民賦予的權力當作謀取私利的工具，利用職務便利在項目承攬、案件處理、工作調動等方面為他人謀利，非法收受巨額財物。



高學峰嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經安徽省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予高學峰開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。