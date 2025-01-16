湖北省民政廳原副廳長易先榮被“雙開”

中評社北京1月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，據湖北省紀委監委消息：經湖北省委批准，湖北省紀委監委對第十二屆湖北省委候補委員，湖北省民政廳原黨組成員、副廳長易先榮嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，易先榮喪失理想信念，背離初心使命，與他人串供，轉移、隱匿涉案財物，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品；違背組織原則，在幹部人事工作中違規為他人謀取利益；不正確履行職責，對統計造假失察；生活腐化；以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承攬、工程款結算等方面謀利，並非法收受巨額財物；隨意決策，濫用職權，造成巨額經濟損失。



易先榮嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖北省紀委常委會會議、省委常委會會議討論，並經中央紀委常委會會議研究報中共中央批准，決定給予易先榮開除黨籍處分；由湖北省監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、湖北省第十二次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。給予其開除黨籍的處分，待召開湖北省委全體會議時予以追認。



