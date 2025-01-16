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美國總統拜登發表告別演講
http://www.CRNTT.com   2025-01-16 15:34:38


　　中評社北京1月16日電／據央視新聞報導，當地時間1月15日20時，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室發表總統任內的告別演講。

　　拜登在演講前寫了一封公開信，提及了四年任期中在經濟、基礎設施建設、半導體行業競爭、槍支暴力和氣候變化等一系列問題上的表現。美國媒體報導說，這是拜登作為總統發表的最後一次演講之一，而同一天，以色列和哈馬斯達成了停火協議。

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