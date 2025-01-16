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特朗普考慮上任後暫緩TikTok強迫出售令
http://www.CRNTT.com   2025-01-16 15:08:27


　　中評社香港1月16日電／美國候任總統特朗普據報考慮在上任後發布一項行政命令，暫緩執行TikTok強迫出售令60至90天。

　　香港電台報導，知情人士表示，特朗普或會簽署行政命令，將強迫出售令於本月19日的生效日期解除；特朗普認為自己在TikTok平台上，擁有超過1400萬支持者，他希望能兌現先前的競選承諾。

　　拜登早前基於國家安全理由，簽署法案，要求TikTok母公司字節跳動在限期前，把TikTok出售給非中國企業，否則將在美國被禁用。

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