特朗普考慮上任後暫緩TikTok強迫出售令

中評社香港1月16日電／美國候任總統特朗普據報考慮在上任後發布一項行政命令，暫緩執行TikTok強迫出售令60至90天。



香港電台報導，知情人士表示，特朗普或會簽署行政命令，將強迫出售令於本月19日的生效日期解除；特朗普認為自己在TikTok平台上，擁有超過1400萬支持者，他希望能兌現先前的競選承諾。



拜登早前基於國家安全理由，簽署法案，要求TikTok母公司字節跳動在限期前，把TikTok出售給非中國企業，否則將在美國被禁用。