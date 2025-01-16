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日本獨立設立北約代表處 新任大使正式上任
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2025-01-16 15:36:47
中評社北京1月16日電／據央視新聞報導，當地時間1月16日，日本政府將原本由日本駐比利時大使館管轄的北約代表處獨立設立，新任專任大使伊澤修於15日向北約秘書長斯托爾滕貝格遞交國書，正式上任。
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