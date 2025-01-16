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特朗普考慮上任後暫停TikTok禁令
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2025-01-16 15:34:04
中評社北京1月16日電／據央視新聞報導，當地時間1月15日，美國當選總統特朗普正在考慮在上任後發布一項行政命令，暫停執行TikTok銷售或禁止法60至90天。
據兩名知情人士稱，特朗普或簽署行政命令，該命令將解除拜登政府19日在全國範圍內禁止該應用程序的禁令。
特朗普表示，在這個平台上他受到廣泛擁躉，擁有超過1400萬粉絲。他希望能夠兌現此前的競選承諾。
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