富權：為何吳思瑤不贊同柯建銘“雙罷”主張？

中評社香港1月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：為何吳思瑤不贊同柯建銘“雙罷”主張？以下為文章內容。



台灣地區民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，因為在“立法院”的法案攻防戰中屢戰屢敗，失去了過去“所向披靡”的威風，因而氣急敗壞，提出要發動對“立法院”正副院長及國民黨四十一席“區域“立委”的“雙罷”攻勢。但民進黨中央卻表示未針對“罷免”具體討論，而民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也表示，“罷免是人民權利，尊重人民自主自發”，“民進黨沒有主動主導任何一個罷免案”。



民進黨中央明確表示並未針對“罷免”進行具體討論，等於是否定了柯建銘的“雙罷”主張，固然是令柯建銘陷於尷尬；而吳思瑤的“罷免是人民權利，尊重人民自主自發”，“民進黨沒有主動主導任何一個罷免案”，雖然並沒有否定柯建銘的“雙罷”主張，但卻表示只能由“立委”或民眾自發發動，民進黨不會捲入，更不會主動發動，更讓柯建銘“裡外不是人”，因為吳思瑤是民進黨黨團的“二把手”，直接否定了黨團“一把手”的主張，柯建銘這個黨團總召的“臉面”往哪兒擱？



在當時，不少人都猜測，吳思瑤是站在民進黨高層尤其是賴清德的角度，講賴清德“不方便講的話”。實際上，吳思瑤除了是在民進黨內與賴清德同屬“新潮流系”，雖然賴清德在當選後宣布退出“新潮流系”，但“流誼”仍在；而且更由於一方面柯建銘因為腳患曾經多次缺席民進黨中常會及“立法院”黨團協商，因而此時黨團的實際工作是由吳思瑤承擔，賴清德對黨團的指令就直接交給吳思瑤；另一方面柯建銘在過去十六年來與蔡英文的關係極為密切，被視為最大的“英派”，在賴清德與蔡英文的扞格仍然存在之下，賴清德也不太信任柯建銘，因而即使是在柯建銘銷假重返“立法院”崗位時，賴清德有些指令也是“繞過”柯建銘，直接向吳思瑤下達。因而吳思瑤的表態，可能也是反映了民進黨高層以至賴清德的意旨。



這未尚不是道理。但從“111司法節釘孤枝”集會活動過程中，有“小草”自行“擺攤”，蒐集罷免民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶的“連署罷免意向書”，而且居然達到二千份，已達“罷免”第一階段的百分之八十，因而有機會成案，而吳思瑤則指責民眾黨“挺柯文哲是假，搞罷免才是真”，這就讓人們回頭看，原來吳思瑤不贊同柯建銘發動“雙罷”，是擔心“罷免之火”首先燒到自己。



吳思瑤的擔心，自有緣由。在“二零二四”的“區域“立委”選舉中，吳思瑤所在的台北市第一選區（北投、士林十三里），原本是藍營優勢區，但吳思瑤於二零一六年成功地將“藍天轉綠地”，而後三度成功連任。而在“二零二四”，吳思瑤對決國民黨北投士林現任議員張斯綱，以張斯綱的實力，吳思瑤頗為危險。但新黨籍的台北市議員侯漢廷，宣布以無黨身份參選，並獲新黨、民眾黨支持推薦，“三腳督”局面被視為此屆激戰選區之一。由於泛藍陣營呈現分裂局面，引發票源分散危機，吳思瑤坐收“漁人之利”，以九萬一千九百五十八得票數，百分之四十七點二二的得票率勝出。而張斯綱的得票數七萬一千八百三十七，得票率為百分之三十六點八九；侯漢廷則拿下二萬八千五百一十張選票，得票率為百分之十四點六四。兩者相加，是可以拉下吳思瑤的。