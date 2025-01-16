文旅新探：社火裡的中式浪漫

1月14日，霍莊村社火展示中心展出的舞龍成品。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，翻手之間，靈動的韵律流轉；膠水塗抹，細膩的心思凝聚；輕輕粘貼，傳統的脈絡延續。只消半天工夫，一個精致的舞龍便做好了，插上電源，輕觸開關，刹那間，炫彩燈光交織，舞龍閃耀生輝。



這便是河南許昌霍莊村製作社火道具的場景。



在很多人的印象中，社火是跳躍的高蹺竹馬、是飛騰的龍爭虎鬥、是舞動的秧歌旱船，是孩童時期的美好記憶，也是傳承千年的中式浪漫。



起源於農耕時代的社火，是我國民間一種古老而充滿活力的民俗文化樣式，被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。在我國，從南到北，從東到西幾乎都有著各種類型的社火民俗，尤其是春節期間，社火表演更是成為街頭巷尾最引人注目的風景線，吸引老少鹹集。



霍莊村不表演社火，卻是社火表演繞不開的地方，其社火道具製作技藝源遠流長，可追溯至清代，歷經160餘載歲月的洗禮與傳承，這項傳統技藝早已融入霍莊人的集體記憶。



每至臘月，霍莊村便進入了一年中最忙碌的時段，全村近2000名社火人熱火朝天地製造著年味。此時，漫步霍莊村，很難覓到村民蹤影，但隨意進入一戶人家，卻又是另一番景象。



位於村莊主街上的一處宅院，大門敞著，忙著趕制春節訂單的霍雲龍正坐在堆滿半成品獅頭和布料的院子裡，為獅頭塗抹色彩。“我沒專門學習過製作舞獅的手藝，自幼看著爺爺做，後來又看著父親做，自然而然就學會了。”說話間霍雲龍顧不上抬頭。



2018年，大學畢業後的霍雲龍選擇回到家鄉，從父親手中接過社火道具製作技藝的接力棒，如今，已然成為家中製作舞獅道具的主力軍。不僅如此，他還開設了一家網店，憑借精湛的技藝，自家產品暢銷全國。