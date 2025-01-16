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雲南昆明：新春將至年味濃
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2025-01-16 19:17:53
1月14日，顧客在昆明滇池國際會展中心購買年貨。（圖片來源：新華社）
中評社北京1月16日電／據新華社報導，近日，第十七屆中國昆明新春購物博覽會暨雲南省2025年彩雲迎新消費季在昆明滇池國際會展中心開幕，展區內年貨琳琅滿目，前來購買年貨的市民絡繹不絕，整個會場洋溢著濃濃的節日氛圍。
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