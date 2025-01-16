2024年度十大科技名詞揭曉

中評社北京1月16日電／據央視新聞報導，由全國科學技術名詞審定委員會聯合國家語言資源監測與研究中心等機構聯合發起的“2024年度十大科技名詞評選活動”16日在北京揭曉，人工智能＋、低空經濟、月背采樣、量子科技、具身智能、混合現實、生物製造、近零碳、實景三維、微核糖核酸等科技名詞入選。



科技名詞是科學知識在語言中的結晶，帶有鮮明的時代烙印，反映著科技發展的脈搏與社會進步的軌跡。評選年度十大科技名詞，不僅是為了記錄當下科技熱點與創新成果，更是為了展望未來的發展趨勢，激發公眾對科學探索和技術創新的興趣。



評選活動於2024年11月啟動，語料來源覆蓋2024年全網內容，包括政策報告、新聞語料庫、學術數據庫、社交媒體、百科知識庫和搜索指數等。評選過程中重點進行了量化分析，綜合考察了候選詞的時效性、創新性、關注度、影響力、學術價值、學科歸屬以及未來發展潛力。經過數據收集與初步篩選、深度篩選與數據分析、專家評審與公眾投票、綜合評定與結果解讀等四輪盤點和評估，最終評選產生十大科技名詞。



具體解讀如下：



1. 人工智能＋（artificial intelligence＋，AI＋）



指將人工智能技術與各行各業深度融合，推動產業轉型升級和創新發展的一種理念與實踐。它不僅是將人工智能應用於某一特定領域，而是通過技術的集成與創新，實現對傳統行業的全面賦能與重構。人工智能作為數字基礎設施建設的重要組成部分，是新一輪科技革命和產業革命的核心驅動力。從技術層面來看，“人工智能＋”強調人工智能與其他先進技術協同發展，如與物聯網、大模型、雲計算等結合，形成綜合性的技術解決方案。2024年，國務院《政府工作報告》中明確指出：“深化大數據、人工智能等研發應用，開展‘人工智能＋’行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。”這一政策導向為“人工智能＋”的發展提供了堅實的基礎和廣闊的空間。“人工智能＋”不僅將推動經濟產業的轉型升級和創新發展，還將深刻促進科學研究突破，提升公共服務與醫療水平，優化教育資源配置，改善人民生活質量，全面提升社會的效率與福祉，助力構建智能、可持續和包容的未來。