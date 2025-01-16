警方流動實驗室　極速搜指紋證據偵查

警方鑑證科引入由中型貨車改裝而成的CSI流動實驗室。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月16日電／據大公報報道，警方鑑證科罪案現場勘察流動實驗室（CSI流動實驗室）於去年12月1日正式投入服務，可在一些嚴重案件迅速進行指紋檢測，以及克服夜間長時間的戶外勘查及調查工作等挑戰。



CSI流動實驗室以中型貨車改裝而成，總成本約140萬港元。車廂主要分為三個部分，包括指紋檢驗工作區、儀器及工具儲存空間，以及戶外現場支援設備，車內配備了針對複雜罪案現場所使用的先進儀器，當遇上需要快速指紋檢測結果或運用先進的指紋檢驗技術協助搜集指紋證據的嚴重案件，便可使用實驗室的指紋檢測服務；車內亦設有氰基丙稀酸酯（超能膠）煙熏儀，可提升指紋顯現效果及進行後續的DNA提取。



流動實驗室亦配備強力戶外照明設備和便攜式帳篷，在有需要下可即時建立流動法證檢驗及指揮中心，協助案件調查單位和法證隊伍在罪案現場進行法證檢驗、證物處理、工作會議等事宜，克服包括夜間長時間的戶外勘查及調查工作等環境的挑戰。



警方表示，根據過往多年處理嚴重案件經驗，實驗室鑑證人員通常會在罪案現場遇到兩個挑戰，首先是大型檢測儀器及工具有可能需以螞蟻搬家形式逐批送到，需時長達3至4小時；此外，若案件發生在戶外或郊區，燈光、天氣等不同外在環境因素，均會影響法證人員檢測工作的效率，因此警方在2019年起構思及籌劃建造一輛適合罪案現場勘查作業的特別用途車輛。



實驗室亦配置通訊設備，以即時將罪案現場找到的指紋影像傳送到總部指紋資料庫進行比對，從而在最短時間內為調查單位提供有用資料，迅速獲得指紋檢測結果有助案件調查單位迅速鎖定涉及暴力犯罪、綁架或重大財產損失等重大事件的嫌疑人並展開調查。