守好惠農補貼“錢袋子”

中評社北京1月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，2024年12月13日，四川省夾江縣農業局原三級調研員車雲忠被“雙開”，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。這是夾江縣紀委監委惠農補貼專項整治挖出的一起涉及多個部門、單位、鎮村的典型案件。



2023年，夾江縣紀委監委的專項整治工作專班在重點檢查農業生產社會化服務項目時，發現夾江縣《2017年中央財政農業生產社會化服務項目服務合同》和《2017年中央財政農業生產社會化服務項目土門鄉面積統計表》等資料存在幾處疑點。



“土門鄉屬於淺丘地區，地塊並不大，但統計上來的種植面積有幾千畝，我們就覺得可能有點問題。”專班成員、夾江縣黃土片區紀工委書記申向剛回憶道。再去翻閱簽訂合同的村民花名册，發現部分簽名處空白、多處簽名字跡相同，存在造假嫌疑。



申向剛介紹，上述項目的中標單位是夾江縣海濱農場、森園農機專業合作社等6家服務主體。合同規定，中標單位應負責全縣不少於4.4萬畝耕地的耕（深耕深鬆）、種（集中育苗、機插）、防（統防統治）、收（機收、烘幹）的規模化生產，驗收通過後，縣農業農村局將撥付補助350萬元。



在實地走訪過程中，專班發現，很多本該參與項目的村民卻對合同內容完全不知情，從未接受相關服務。這種情況涉及原土門鄉騎江村、江祠村、鐵道村、白雲村、民益村、萬福村、交通村等7個村。



縣紀委監委立即對相關問題進行立案，並對涉及的海濱農場、森園農機專業合作社負責人，縣農業局、鄉政府相關工作人員，涉案村幹部開展談話。



經過調查發現，2018年9月，在縣農業局對項目進行初步驗收時，因深耕深鬆和機收的服務面積各有約五千畝、統防統治的服務面積有約一萬畝未完成，此次驗收未通過。