日媒：禽流感加速蔓延　雞蛋荒恐卷土重來

中評社北京1月16日電／據新華社報導，日本媒體15日報導，日本高致病性禽流感疫情近期迅速蔓延，已累計撲殺超過447萬只禽類。日本農林水產省警告，如果禽流感疫情以當前速度繼續擴散，兩年前的“雞蛋荒”狀況恐卷土重來。



每年秋冬至次年春季是日本禽流感流行季。北海道一家養雞場去年10月17日報告當前禽流感流行季首起疫情後，疫情持續蔓延。截至本月15日，千葉縣、愛知縣和岩手縣等地已累計報告29起禽流感疫情。



農林水產省說，元旦以來，禽流感疫情正以“前所未有”的速度在日本蔓延。本月1日至15日，日本各地已報告13起禽流感疫情，預計整個1月的疫情數量可能超過疫情最嚴重的2022年日本禽流感季同期的19起。



農林水產省14日就禽流感疫情召開緊急會議，以“危機”一詞形容當前狀況。該部門敦促各地養殖場發現異常情況盡早通報，同時加強衛生管理，落實防疫措施。



農林水產省官員警告，1月是禽流感疫情高發期，如果疫情照此速度繼續蔓延，當前禽流感季撲殺禽類數量可能超過2022年禽流感季，恐再次引發“雞蛋荒”。



2022年10月至2023年4月，日本因禽流感疫情撲殺超過1700萬只禽類，創下日本單個禽流感流行季撲殺禽類數量的最高紀錄。受此影響，日本雞蛋供應短缺、價格飆升，一度出現“雞蛋荒”。