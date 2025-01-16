中評社北京1月16日電／網評：亮眼外貿彰顯中國經濟強大韌性



來源：中國網 作者：張德勇



2024年，中國貨物貿易進出口總值達43.85萬億元，同比增長5%，規模再創歷史新高。其中，出口規模首次突破25萬億元，達到25.45萬億元，同比增長7.1%，連續第8年保持增長。中國外貿既有“量”的合理增長，又有“質”的有效提升，交出了一份含金量很高的“成績單”，彰顯了中國經濟的強大韌性，也為世界經濟穩定發展貢獻獨特的中國力量。



從“量”上看，貨物貿易進出口攀上新台階。2024年，中國貨物貿易進出口總值比2020年增加了11.63萬億元，增量是“十三五”期間5年增量的1.5倍，單是去年增長2.1萬億元，相當於一個中等國家一年的外貿總量，凸顯中國作為世界貨物貿易第一大國的地位之穩固。



從“質”上看，進出口結構進一步優化。2024年，中國機電產品出口增長8.7%，占出口總值的比重達到59.4%，其中，高端裝備出口增長超過4成。進口產品中，機電產品進口增長7.3%，大宗商品進口增長5%，超大規模市場的吸引力進一步顯現。



一段時期以來，地緣衝突此起彼伏，保護主義、單邊主義有增無減，經濟全球化遭遇逆流，美國等西方國家對華“脫鈎斷鏈”，遏制中國經濟邁向全球價值鏈中高端。在這樣的大背景下，中國外貿克服各種不利因素，憑借自身持續提升的競爭力和創新力，以及超大規模市場優勢，取得了斐然的成績。



全年外貿圓滿收官，是多方面因素共同促成的結果。