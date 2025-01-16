重慶外賣騎手“三兄弟”的“新”生活

外賣騎手在暖“新”食堂用餐。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月16日電／據人民網報導，1月12日，恰逢周末，重慶市沙坪壩區餓了麼小龍坎站點的外賣騎手們忙得腳不沾地。



周明洋、熊濤、薛邏“三兄弟”見不上面，只能在微信上約定，周一下午的空閑時間，在沙坪壩街道的暖“新”驛站聊聊去東北旅行的計劃。



1月13日下午3點，3人按約定陸續來到暖“新”驛站。



“這裡有熱水、空調、充電器，是我們送餐間隙休息的首選。”21歲的周明洋，重慶奉節人，2024年8月開始做騎手，現在已在站點參與部分管理工作。



“我想買輛車。”19歲的薛邏來自四川宜賓，性格開朗，率先說起自己的規劃，“我比他們倆厲害，一天能跑50多單，一個月收入有7000多元。現在電車補貼多，我正在糾結買哪一款。”



雲南小夥熊濤，24歲，沉穩得多。他說：“我想在旅遊前買新手機，要拍照好的那種，出去旅遊好保留記憶。”



趁著話頭，周明洋說起過去一年裡的“幸福記憶”：“冬至那天，區裡搞公益活動，聯動商家做了羊肉湯鍋。我們騎手也參與，將這些湯鍋送到指定社區，和老人一起吃羊肉、包餃子，氣氛特別好。”



“我最大的感受，就是大家對騎手的包容度更高了。”熊濤說，2024年12月的一天，天雨路滑，他騎車滑倒，儲餐箱裡的食物翻倒了。“當時很慌張，飯菜滴漏不嚴重，咖啡撒了半杯。我忐忑地送給客戶，並表示可以賠償。結果客戶不僅沒有苛責我，反倒‘打賞’了紅包，上面寫著：‘小哥辛苦了，回去注意安全。’現在想起這件事，都覺得暖心。”



東拉西扯的聊天裡，時針走到了下午4點半，“三兄弟”趕忙起身，一頭鑽進暖“新”食堂。