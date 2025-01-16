2025年1月7日晚，忙碌的南通港通海港區集裝箱碼頭和堆場。（圖片來源：央廣網） 中評社北京1月16日電／網評：三大積極因素助力2025年外貿向好



來源：央廣網 作者：宓迪



“這是2024年8838萬份報關單中的最後一份。它是一批從深圳發往日本的翻譯耳機，雖然這批貨物價款不高，但它為2024年中國外貿的進出口畫上了一個圓滿句號。”



一張張報關單，濃縮著千千萬萬外貿從業者辛勤的汗水，匯聚成一份來之不易的2024年外貿“成績單”——全年進出口總值達43.85萬億元人民幣，同比增長5%，規模再創歷史新高，中國作為貨物貿易第一大國的地位更加穩固。



2024年中國外貿量和質的提升，為2025年外貿發展奠定了基礎。展望2025年，三大積極因素有望助力外貿持續回穩向好。



一是我國經濟正處於轉型升級關鍵期，各地區各部門積極推進科技創新、加快綠色轉型，預計將帶動更多高端化、綠色化、智能化的產品出口，滿足更多貿易夥伴的產品升級需求。數據顯示，在綠色交通領域，2024年電動摩托車和自行車熱銷海外市場，出口值首次突破400億元；電動汽車出口量首次突破200萬輛，如果把這些汽車首尾相連，可以從北京到羅馬……2024年，黨中央、國務院印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，對全方位、全領域、全地域推進綠色轉型作出系統部署。同時，科技創新持續引領新質生產力發展，將持續帶動進出口穩步向好。



二是我國出口具有產品種類齊全、增長動能轉換靈活等特點，有望繼續展現韌性和活力。我國是全球製造業第一大國，也是製造業第一大出口國。2024年，製造業占我國出口總值98.9%，可以說“樣樣都能做，質量都過硬”，能夠充分滿足國際市場需要。在新動能方面，我國具有完整且持續迭代升級的產供鏈，推動創新、優質、有競爭力的產品不斷湧現。值得一提的是，根據初步統計，2024年，我國跨境電商進出口2.63萬億元，增長10.8%，數字貿易正蓬勃發展。