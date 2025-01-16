梁振英：提供數據跨境流通制度保障

中評社北京1月16日電／據大公報報導，“推動數據要素流通，促進數字經濟新質生產力發展峰會”今日（16日）舉行。是次峰會一大亮點是成立“國際數據產業聯盟”，旨在促進數據產業發展，推動技術創新與應用。



全國政協副主席、大灣區國際信息科技協會主席梁振英致辭時指出，數字經濟正以其強勁的勢頭推動著我國經濟的高效發展，並促進全球經濟格局的深刻變化。數據作為這一進程中的核心生產要素，其價值意義日益凸顯。他提到，數據跨境流動已成為支撐國際貿易、科技合作和全球資源共享的關鍵要素。



然而，數據的安全合規與隱私保護問題同樣不容忽視。梁振英表示，各國正在加強相關立法和監管工作，以構建數據流動的全球化標準。在此背景下，香港憑藉其國際金融貿易和航運中心的獨特地位，以及與國際接軌的金融體系、法治環境和其他優越條件，為成立國際數據產業聯盟提供了理想的土壤。



聯盟將匯聚全球前沿科技企業和數據技術先鋒，利用香港的優勢，促進區域乃至全球的經濟增長、產業升級和企業間的深度合作。此外，聯盟還將支持初創企業和科研團體，通過提供技術支持、數據共享和人才培訓等服務，加速科研成果向產業應用的轉化。



梁振英強調，聯盟的成立是香港與內地攜手面向世界的關鍵一步。它將為數據跨境流通、合規治理和技術合作提供制度保障，促進公共與私營領域之間的數據開放與合作，實現資源的高效配置，為全球經濟的健康可持續發展貢獻力量。