北京中軸線將建國家文物保護利用示範區

中評社北京1月16日電／據人民網報導，1月15日，在北京市十六屆人大三次會議的首場新聞發布會上，北京市委宣傳部副部長、北京市電影局局長霍志靜表示，今年將創建北京中軸線國家文物保護利用示範區，進一步提升歷史文化遺產整體性系統性保護水平。



2024年，北京文化市場持續火熱，文化消費備受青睞。全年營業性演出5.7萬場，比2023年增長16%，再創歷史新高。北京國際電影節在郎園Station打造電影的盛宴、影迷的節日。在園博園，北京與自貢聯袂推出北京史上規模最大“京彩燈會”，50餘萬觀眾參觀點贊。在城市副中心，三大文化設施運轉步入正軌，“三星堆與金沙”展覽火爆出圈，北京藝術中心推出300餘場高品質演出，三大文化設施全年接待人次達650萬，成為名符其實的城市文化新地標。



2024年，北京中軸線經過12年努力正式列入《世界遺產名錄》。先農壇神倉、慶成宮建築群和正陽門箭樓首次向公眾開放，首都歷史文化遺產整體性、系統性保護開啟新的篇章。三條文化帶建設亮點紛呈，北京（通州）大運河國家5A級旅遊景區創建成功，三山五園國家文物保護利用示範區正式掛牌；“考古北京”湧現一批新發現新成果，在博物館，各類大展、特展被觀眾遊客追捧，天宮藻井文創冰箱貼供不應求，博物館之城建設邁出堅實步伐。



一批文藝精品閃亮呈現。先後推出京劇《齊白石》、電影《志願軍：存亡之戰》《第二十條》、電視劇《南來北往》《玫瑰的故事》以及網絡劇《我的阿勒泰》等一批思想性藝術性俱佳的優秀作品。北京市在第十七屆精神文明建設五個一工程獎中獲得最好成績。據霍志靜透露，由北京出品的《蛟龍行動》《射雕英雄傳：俠之大者》《唐探1900》等大片也即將點燃春節市場，為觀眾奉上節日氛圍拉滿的文化大餐。



北京文化論壇交流互鑒功能也進一步彰顯。來自75個國家和地區的800餘位嘉賓深入對話，促進文化交流、深化文明互鑒幻化為可見可感的生動場景。各類文化品牌提質升級，地壇書市首次走出北京、走入京津冀，“舊書新知”引領閱讀新時尚。十月文學月、“大戲看北京”展演季、北京國際音樂節、中國戲曲文化周等活動以更優、更好、更惠民為宗旨，成為全國文化中心的重要標識和品牌。