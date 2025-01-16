涉人權司法覆核案　政府勝訴占七成

司法覆核勝訴不是政府的唯一考慮因素，特別是要顧及整體公眾利益。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月16日電／據大公報報導，律政司司長林定國昨日在立法會上回應議員問題時表示，在剔除免遣返申請有關的司法覆核申請後，過去五年入禀的司法覆核案件中，合共有61宗涉及申請人聲稱政府過度限制基本人權的案件，當中42宗（約七成）裁定政府勝訴或政府無對基本權利施加不相稱或過度限制，或申請人撤回司法覆核申請，衹有5宗政府敗訴或政府妥協而和解的案件，另14宗尚待判決。他強調，作為負責任的政府，當遇到司法覆核時，一般而言有需要據理力爭，讓法庭、市民大眾能清楚理解政府的立場。



林定國：需顧及公眾利益



立法會議員葉劉淑儀昨日在立法會大會上提出口頭質詢，詢問政府在涉嫌過度限制基本人權而入禀法院的司法覆核案件宗數、當中勝訴和敗訴的宗數及其所占百分比，以及所招致的法律費用等。



林定國表示，有關案件所致的支出，政府未有備存有關內部員工的開支，而招聘外判大律師的費用為平均每年389萬，敗訴令政府共支出92萬元訟費，勝訴合共獲得415萬訟費。



他說，每當面對涉及基本人權的司法覆核，律政司必先與相關政策局詳細瞭解受覆核的決定、政策或法律條文的背景和目的等，經仔細研究法律後才向相關政策局提供法律意見。他強調，勝訴不是唯一考慮因素，特別是要顧及整體公眾利益，例如假若司法覆核成功可能所帶來的政治、社會、經濟，以至對運用和分配有限及寶貴公共資源的深遠影響等。



他又指，每次司法覆核針對的法例或政策都不能一概而論，需要每宗個案考慮。申請人往往提出司法覆核都涉及多個理由，法庭未必全部接納，但如果法庭認為政府有所不足，政府需要精準理解，才能思考如何符合法律要求。