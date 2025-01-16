河北邯鄲：一座重工業城市的生態蝶變

中評社北京1月16日電／據人民網報導，礦坑裡“長出”風景區，吸引各地遊客紛至沓來；新能源車輛替代柴油貨車成運輸主力，勾畫綠色交通新圖景；臭水溝變身清水河，裝點市民幸福新生活……在河北省邯鄲市，一幅綠色發展新畫卷正徐徐鋪展。



邯鄲是一座重工業城市，是我國重要的老鋼鐵、煤炭基地之一。近年來，邯鄲加快綠色發展步伐，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，推動城市迎來生態蝶變。



減排降碳



環保績效升級，運輸結構優化



僅幾年時間，位於邯鄲武安市的河北普陽鋼鐵有限公司排污量發生顯著改變，二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度分別下降78.13%、83.3%、75%。



變化從何而來？“來自環保績效創A級！”普陽鋼鐵環保部部長李劍春說。



A級，是環保績效評級的最高等級，代表同行業環保治理最好水平。



邯鄲市工業企業多，排放量大。自2022年起，全市相繼推動鋼鐵、煤炭等重點行業減排降碳，以環保績效創A級倒逼企業加快提升環保治理水平。



創A怎麼創？邯鄲市環保部門組織行業專家，到企業現場“把脈問診”，一對一為企業定制方案，提供適用技術。



普陽鋼鐵大力開展末端治理，先後實施了全廠廢氣收集系統優化改造、高爐熱風爐煙氣脫硫技術改造、軋鋼加熱爐煙氣脫硫脫硝技術改造等一系列工程。