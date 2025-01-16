政府擬推業權註冊制度　新批土地先行

政府計劃由業權註冊制度逐步取代現行的契約註冊制度，並擬於今年第一季向立法會提交《土地業權條例》的修訂草案。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月16日電／據大公報報導，發展局局長寧漢豪昨日表示，政府正計劃由業權註冊制度逐步取代現行的契約註冊制度，將以新批出的土地先行，計劃在今年第一季向立法會提交《土地業權條例》的修訂草案。至於現有土地契約，需做審查、確定業權後再推行，至於出現爭議時如何作出賠償，正與不同持份者密切討論。



有助激活樓市交易



商界（第三）立法會議員嚴剛昨日就固定資產產權證明電子化，提出口頭質詢。他建議，當局應積極落實政府數字辦去年12月推出的《數據治理原則》，秉持數據開放與共享這一大原則，為數字經濟發展增強互聯性、可擴展性和便利性，確保數據安全的前提下實現數據開放與共享，積極規劃實施產權證明電子化，尤其是房屋產權證明的電子化，激活樓市交易及關聯的金融市場，推動數字經濟發展。



計劃首季提交修例草案



寧漢豪表示，過去三個財政年度，土地註冊處平均每年提供約9萬9000份土地文書的核證副本，大部分涉及建築物有關命令或政府批地文件等，涉及轉讓契約的僅占3%。她指出，政府正計劃由業權註冊制度逐步取代現行的契約註冊制度，以新批土地先行，計劃今年第一季向立法會提交《土地業權條例》的修訂草案，新制度下業權註冊紀錄會是不可推翻的紀錄，市民無需再保存一連串業權文書；政府未來依然會發放1到2頁紙樓契，並以電子檔留檔。



嚴剛詢問，會否讓房委會“先行先試”產權證明電子化，寧漢豪指不同經濟體都沒有完全走向產權證明電子化，因為會帶來一定不安，故需要小心行事，形容業權註冊制度是“第一步”，之後再回看其他經濟體做法及社會接受程度，再考慮是否進行下一步電子化程度，強調業權化已經花了多年與持份者商討。