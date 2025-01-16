冰雪經濟不斷升溫：冰天雪地也是金山銀山

遊客在吉林萬科鬆花湖度假區滑雪場滑雪。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月16日電／據人民網報導，近年來，冰雪運動蓬勃開展，冰雪旅遊不斷升溫，帶動消費增長，賦能區域發展。2024年底召開的中央經濟工作會議明確提出，積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀發經濟。本版今起推出“推動冰雪經濟成為新增長點”系列報導，聚焦冰雪經濟近年來的新成果、新趨勢。



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進入新雪季以來，冰雪熱在全國各地湧動。在河北，豐富多彩的冰雪賽事活動接續上演，聚人氣、增活力；在吉林，賞霧凇、戲冰雪成為熱門項目，冰雪旅遊正當時；在新疆，不少雪場擴容改造、提升品質，進一步提升遊客體驗……冰雪“冷資源”發揮“熱效應”，促進冰雪經濟高質量發展。



賽事有流量，消費添增量



周末，吉林長白山萬達國際滑雪場的纜車前早早就排起了長隊，北京雪友張瑤是其中一員。在雪場“頂門”滑雪，是她多年來的愛好。“壓雪機夜間平整雪道，會留下一道道像面條一樣的印記，我們稱之為‘面條雪’。滑‘面條雪’更加平穩，非常爽！”張瑤說。2018年的一趟河北崇禮之旅，讓張瑤愛上了滑雪。此後每個雪季，她都會到雪場“報到”。北京、河北和吉林等地的多家雪場，都留下了她的足跡。



冰雪運動蓬勃開展，為產業發展提供了有力支撐。數據顯示，北京冬奧會成功舉辦以來，全國居民冰雪運動參與人數達到3.13億人，其中，2023年入冬以來冰雪運動參與人數達2.64億人。中央財經大學體育經濟研究中心主任王裕雄表示，隨著社會經濟發展、生活水平提高，運動需求會激發消費熱度，冰雪經濟還有很大潛力。《大眾冰雪消費市場研究報告（2023—2024冰雪季）》顯示，2023—2024冰雪季消費規模超過1500億元，72.73%參與冰雪運動的居民有消費支出。



冰雪賽事密集舉行，讓賽事流量不斷轉化為消費增量。去年12月以來，國家跳台滑雪中心“雪如意”先後舉辦了國際雪聯跳台滑雪洲際杯和跳台滑雪女子世界杯比賽，帶動客流同比增長250%。