羅淑佩：用好惠港措施　擴大內地客源

中評社北京1月16日電／據大公報報導，香港旅遊發展局昨日公布，本港去年全年初步錄得近4500萬人次訪港旅客，按年上升31%，其中去年12月訪港旅客量錄得426萬人次，按年多8%。旅發局表示，未來一年會全力加強對目標市場及客群的宣傳，吸引全球旅客來港；業界料今年客量可逐步回升。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，去年旅客訪港數字符合預期，政府將適時公布今年預計訪港旅客數字。她說，政府會用好惠港措施推動旅遊業發展，並會繼續與內地相關部委保持溝通，讓更多內地旅客可以更靈活和便捷地到訪香港。



旅發局表示，內地遊客繼續是去年最大的訪港旅客市場，共有3400萬旅客人次，按年增加27%，亦佔全年訪港旅客量約四分之三。農曆新年、五一和國慶黃金周訪港旅客數字亦理想。



歐美旅客按年增加50%



去年共有1050萬非內地旅客人次訪港，按年增44%，在去年11月及12月，連續兩個月突破100萬人次。短途旅客以東南亞市場表現強勁，菲律賓全年訪港旅客創歷年新高，有近120萬人次，印尼及馬來西亞旅客量分別按年錄得43%及50%增幅；印度市場訪港旅客人次按年升幅更高於70%。長途市場包括美國、加拿大、澳洲、歐洲，在航空運力逐步恢復下，訪港旅客人次按年增加50%。當中，加拿大、澳洲在第四季表現較突出。



2024年整體訪港旅客中，過夜旅客比例佔一半，平均留港3.2晚。根據旅發局的訪港旅客調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再訪香港意向及推薦香港比例均達94%，三項指標均高於2023年水平。