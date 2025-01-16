中評社北京1月16日電／據人民網報導，工筆寫生戲畫像《同光十三絕》，清末畫師沈蓉圃所繪，展現了徽班進京後由演唱徽調和昆腔衍變為京劇的13位著名演員、京劇奠基人，對瞭解當時演員的扮相、服飾及前輩藝術家的風采，是極為珍貴的文獻資料。



1月9日，在國家京劇院建院70周年之際，習近平總書記給劇院青年藝術工作者回信，勉勵他們“傳承前輩名家優良傳統，踐行藝術為民，堅持崇德尚藝、守正創新，讓京劇藝術持續煥發時代光彩，為繁榮文藝事業、建設文化強國貢獻力量”。本版邀請京劇院團的青年演員、戲曲教育工作者和專家學者，結合他們的成長故事，分享學習實踐總書記重要回信精神的心得感受。



——編 者



讓更多青年戲曲演員登上舞台



孟廣祿（中國文聯副主席）



戲曲傳承發展，敬老人、推新人，傳遞接力棒，讓更多年輕人喜歡京劇，十分重要。



對年輕演員而言，不忘初心，精進技藝，這是第一條。年輕演員要耐得住寂寞、練得了苦功，做自然成熟的果子，而不是被激素“催熟”的果子。



我曾有幸拜裘派名家方榮翔先生為師。當年，方老師住在濟南，我在天津工作。學藝心切，我頻頻乘火車登門求教，每每凌晨到達，老師一家還未起床，我就坐在樓道裡等。我每次都帶上一個錄音機，白天學，逐字逐腔地練唱，晚上回到住宿的小旅館則專心聽錄音。因為住不起單間，又怕影響同室旅客的休息，我就蒙在被窩裡，一遍遍聽，反復小聲吟唱。就這樣，我學到了諸多裘派代表劇目或唱段，從中領會到藝術精髓。