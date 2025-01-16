尹錫悅搬離青瓦台　仍難逃“魔咒”

尹錫悅搬離青瓦台，但難逃“魔咒”。圖為尹錫悅反對者15日慶祝他被逮捕。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報道，韓國總統尹錫悅在上任之初就搬離青瓦台，但依舊難逃“青瓦台魔咒”，去年12月因緊急戒嚴風波被停職，本月15日遭到逮捕。



尹錫悅在競選總統時曾承諾，上任後打造全新的總統辦公室，“青瓦台將會消失，我將徹底清算帝王般總統權力的糟粕”。2022年5月宣誓就職後，尹錫悅搬到龍山區辦公，青瓦台則全面開放，供民眾參觀。韓媒稱，韓國社會傳言青瓦台“風水不佳”，在這里辦公和居住的歷任總統均受到“青瓦台魔咒”影響，下場悲慘，而尹錫悅迷信“巫師”，搬出青瓦台的真實原因是躲避“魔咒”。但如今看來，尹錫悅即便離開青瓦台也沒能有好下場。



1948年以來，韓國共經歷13位總統，其中李承晚、尹潽善、崔圭夏被迫下台；樸正熙遇刺身亡；盧武鉉跳崖自殺；金泳三和金大中的親屬因貪腐入獄，他們被牽連也身敗名裂；全鬥煥、盧泰愚、李明博、樸槿惠則在卸任後被判囚。去年8月底，前總統文在寅也被檢方列為涉嫌受賄的犯罪嫌疑人，其女兒的住處被查抄。有分析指出，韓國總統不得善終的原因並非所謂“風水”或“魔咒”，而是政黨派系鬥爭激烈，陷入互相清算的惡性循環。