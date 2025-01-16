江西上饒：多場特色活動邀市民遊客過大年

中評社北京1月16日電／據人民網報導，14日，2025“最美鄉村過大年 婺源非遺賀新春”活動新聞發布會在南昌召開。會議介紹，從1月17日開始，上饒市將拉開2025“鄉村過大年”系列活動的序幕，200多場特色文旅活動遍布全市12個縣（市、區），其中以2025“最美鄉村過大年 婺源非遺賀新春”為重頭戲。



近年來，上饒市圍繞“打造世界級旅遊目的地”這一目標，深入推進農文體旅商融合發展，強力推動上饒旅遊業持續“跑火”“出圈”。2024年接待遊客2.3億人次，實現旅遊綜合收入2418億元，均創歷史新高。



此次“最美鄉村過大年 婺源非遺賀新春”活動主要集中在正月初三至初六，內容包括非遺展演、非遺巡游、板龍鬧春以及“福滿新春”煙花秀等活動。總參演人數達700餘人。除了在城區集中展示的活動外，全縣各鄉村也將開展許多新春活動，同時，經典徽劇劇目也將在部分鄉鎮上演。



為確保此次活動順利開展，婺源縣發布“美食地圖”，將地方“名店、名菜、名廚”和特色小吃廣為推介。並向全縣2700多家酒店、民宿發出倡議，誠實守信經營、熱情規範服務、提升服務品質，讓遊客享受到最優質的住宿環境。同時，新增高鐵站、汽車站至巡展點的“非遺專線”30輛車75班次，運力增加百分之五十以上，組織全縣所有機關單位向全社會免費開放停車場。