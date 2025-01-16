落實新修訂的國防教育法　凝聚愛國強軍力量

中評社北京1月16日電／據人民網報導，國防是國家生存與發展的安全保障，是關係國家和民族生死存亡的根本大計。要建設強大的國防，離不開全民國防教育的全面普及，離不開全民國防素養的穩步提升。習近平總書記強調：“要加強全民國防教育，鞏固軍政軍民團結，為實現中國夢強軍夢凝聚強大力量！”在習近平強軍思想指導下，新修訂的《中華人民共和國國防教育法》正式出台，進一步明確了國防教育的內涵定位、指導思想，拓展了國防教育的覆蓋範圍、方法渠道，完善了國防教育的體制機制、保障措施，對在新時代弘揚愛國主義精神、切實增強全民國防意識和國防素養，共同築牢中華民族偉大復興的精神長城，具有重大而深遠的意義。



當前，世界百年未有之大變局加速演進，外部風險挑戰明顯增多，傳統安全威脅與非傳統安全威脅相互交織，加強國防教育的重要性更加凸顯。特別是，上海作為國際大都市，是改革開放的前沿陣地，其地理位置、經濟地位和戰略價值無可替代，在深化全民國防教育的大局中，肩負著特殊使命和重大責任。我們要進一步深化思想認識，切實增強做好全民國防教育的政治自覺、思想自覺、行動自覺，以更高站位、更寬視野、更大格局，推動國防教育法各項要求落地落實，激發凝聚全社會關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的磅礴力量。



一、突出思想引領，把牢全民國防教育正確方向



全民國防教育，體現的是黨的意志，高揚的是黨的旗幟，具有鮮明的政治屬性，必須堅持舉旗定向、正本清源，把黨的創新理論、黨的路線方針貫徹到全民國防教育工作的方方面面，確保全民國防教育沿著正確方向前進。新修訂的國防教育法將習近平新時代中國特色社會主義思想確立為國防教育的指導思想，進一步凸顯了新時代的旗幟引領。作為習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，習近平強軍思想為我們深化全民國防教育工作提供了根本遵循，對我們夯實國防教育工作的思想根基、堅持國防教育工作的正確方向，具有決定性意義。



一直以來，上海堅持把學習貫徹習近平強軍思想作為全民國防教育的首要任務，依托專題培訓、主題展覽、基層宣講、知識競賽等形式，將習近平強軍思想融入全民國防教育各領域、全過程。特別是，我們充分發揮上海作為黨的誕生地、紅色資源豐富的優勢，依托《上海市紅色資源名錄（第一批）》，以及《上海市紅色資源傳承弘揚和保護利用條例》《上海市貫徹落實〈新時代愛國主義教育實施綱要〉工作方案》，推動紅色資源成為開展國防教育的大課堂、培根鑄魂的主陣地，更好引導人民群眾堅定理想信念、厚植家國情懷，牢固樹立正確的國家安全觀。