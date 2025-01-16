美媒批洛杉磯市消防局應對山火不力

中評社香港1月16日電／數以千計的消防人員15日仍在美國洛杉磯地區奮力撲滅多場山火。美國媒體近日批評洛杉磯市消防局高層應對山火不力，包括無視大風預警、預防部署不足等。



《洛杉磯時報》14日披露，儘管氣象部門提前發布了大風警告，但洛杉磯市消防局並未進行緊急部署，也未向爆發“帕利塞茲”山火的帕西菲克帕利塞茲社區派出增援力量。



報導說，7日上午大風增強時，該市消防局沒有命令消防員暫停輪休。倘若那時暫停輪休，可動用的消防員能增加約千人。大火失控後，消防局才召集更多消防員和消防車。



新華社援引報導，洛杉磯市消防局局長克麗斯廷·克勞利辯解稱，消防局通過精心計算在全市範圍內部署資源，“我們也不知道哪裡可能起火，哪裡不會起火”。



她解釋，該局還負責應對日常911報警電話的求助，大風導致7日接到的報警電話數量較平時增加了一倍。但《洛杉磯時報》引用多名資深消防局前官員的話說，該局本可以在“帕利塞茲”山火爆發前就把多數可用消防車派去增援，留少數消防車應對911電話的求助。



洛杉磯市消防局負責緊急行動的官員傑森·興承認預先部署力量不足，但表示即使增加力量也難以改變什麼，因為強風導致火勢過於迅猛。但有消防局前任官員告訴《洛杉磯時報》，無論風速和風勢如何，預防措施做得越多，在火勢較小時將其控制住的可能性就越大。



7日爆發的“帕利塞茲”和“伊頓”兩處山火已造成嚴重損失。在洛杉磯縣西部燃燒的“帕利塞茲”山火過火面積達到約96平方公里，眼下僅19%的火勢得到控制；洛杉磯縣東部的“伊頓”山火過火面積約為57平方公里，45%的火勢得到控制。最新數據顯示，這兩處山火已造成至少25人死亡，另有26人失蹤。