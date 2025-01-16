10歲女孩植入無導線可回收心臟起搏器

無導線可回收心臟起搏器植入後影像圖。重慶醫科大學附屬兒童醫院供圖。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，近日，重慶醫科大學附屬兒童醫院心血管科團隊成功為一名室間隔缺損修補術後合併房室傳導阻滯的患兒植入一枚新型心臟起搏器，與傳統起搏器不同，這枚起搏器不僅無導線且可回收，這是西南地區首例兒童植入無導線可回收心臟起搏器，也是目前全國植入血管最細、年齡最小的患者。



10歲女孩可可（化名）出生後確診為先天性心臟病“室間隔缺損”，8月齡時接受室間隔缺損外科修補手術。一年多前，可可開始出現活動量下降症狀，且隨著時間推移症狀逐漸加重。“上樓梯或走路太久，孩子就會出現胸悶心悸、全身乏力等表現。”可可母親說。經過檢查，可可被確診為室間隔缺損外科修復術後高度房室傳導阻滯。



重慶醫科大學附屬兒童醫院心血管科副主任呂鐵偉主任醫師介紹，房室傳導阻滯屬於心律失常的一種類型，是指心臟傳導系統中，心房向心室的傳導電信號的活動發生減慢或阻滯，導致心臟無法正常收縮和泵血。因此可可的心率明顯低於同齡正常兒童，反復出現暈厥。“在動態心電圖的檢測中，我們發現這個孩子的平均心跳每分鐘衹有40幾次，在夜間熟睡狀況下，最低心跳每分鐘衹有36次左右。”呂鐵偉說。



疾病嚴重影響著可可的正常生活和身心健康，看著可可反復出現暈厥卻無能為力，可可的父母心急如焚。專家介紹，治療可可疾病的根本解決方案是植入永久心臟起搏器，而傳統心臟起搏器包括一個起搏發生器和兩條導線，需要通過切開皮膚將起搏發生器埋入胸部皮下，兩條導線通過血管途徑植入心腔，是一種有創的手術方式；同時起搏器平均使用壽命為7到8年，對於兒童患者需要多次更換，且更換時因起搏導線和血管粘連導致拔出困難，傳統起搏器植入帶來的諸多並發症，給患兒家庭帶來困擾。



基於以上情況，重慶醫科大學附屬兒童醫院心血管科專家團隊經過反復會診和評估，決定為患兒植入無導線可回收起搏器。