2024年第四季度“中國好人榜”發布

中評社北京1月16日電／據人民網報導，2024年第四季度“中國好人榜”發布儀式暨全國道德模範與身邊好人現場交流活動15日在雲南省大理白族自治州舉辦。經各地推薦、網友評議和專家評審等環節，共有153人（組）助人為樂、見義勇為、誠實守信、敬業奉獻、孝老愛親身邊好人光榮上榜。



上榜好人中，有捐獻遺體幫助兩人重見光明的26歲女孩殷斐然；有誠信為本帶動村民共同致富的“新農人”劉明坤；有危難之際拼盡全力托舉落水男童上岸卻不幸犧牲的好男兒張開龍；有積勞成疾倒在工作一線的村支書張發國；有照顧癱瘓丈夫40餘年的“好媳婦”楊秀鳳……他們以行動書寫大愛，以堅守詮釋擔當，以善行溫暖人心。



在活動直播現場，“中國好人”代表分享了他們的感人故事，並與全國道德模範、新時代好少年互動交流，展現了他們仁愛、善良、勇敢、奉獻的高尚品質，激勵著無數中華兒女爭做崇高道德的踐行者、文明風尚的維護者、美好生活的創造者。網友紛紛留言：“我們不能僅僅被‘中國好人’的事跡所感動，更要將這種精神力量轉化為實際行動。”



本次發布活動由中央精神文明建設辦公室主辦，中國精神文明網、電影頻道節目中心、中共雲南省委宣傳部（中共雲南省委精神文明建設辦公室）承辦，中共大理州委宣傳部（中共大理州委精神文明建設辦公室）協辦。