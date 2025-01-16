定日地震：小帳篷裡的“暖服務”

中評社北京1月16日電／據人民網報導，西藏日喀則定日縣長所鄉嘎布村安置點，迎風飄揚的警旗下，有一頂深藍色的帳篷，上面貼著漢藏雙語的醒目大字“警務室”。帳篷裡設施簡單：一張桌子、幾把椅子、數册登記簿。1月13日，一支由5名警察組成的小隊，邁著整齊的步伐在安置點周邊巡邏。



“隨著安置工作順利推進，治安安定、生活安心成為群眾的迫切需求。”西藏大學生態環境學院黨委副書記四郎曲扎說。



西藏邊檢總站日喀則邊境管理支隊在雜村、嘎布村和玉白村安置點均設立“帳篷警務室”，提供24小時的警務服務和保障。



“警察同志，請你們幫我找找手機。”1月11日，仁多布傑老人匆匆來到嘎布村“帳篷警務室”求助。地震後，他與身在外地的子女失聯。因為記不住子女的聯繫電話，那部遺落在危房中的手機，成了他與孩子們取得聯繫的唯一希望。



餘震不斷，可能導致房屋坍塌。面對風險，民警毫不猶豫，小心進入屋內，在一片狼藉中仔細翻找，最終成功找到手機。仁多布傑接過手機撥通電話，聽到子女的聲音後激動得流下了眼淚，緊緊握住民警的手，連聲道謝。



治安巡邏防控、交通疏導、群眾受損財產清理轉移、“一戶一檔”建立、外來人員排查……每一個警務室，都如同一個功能完備的“派出所”，在第一時間解決群眾迫切需求。



1月7日下午，中國農業銀行西藏分行第一個地震災區“帳篷銀行”在拉孜縣正式營業。



“帳篷銀行”建起來了，還要面對地震後暫時性的斷電斷網，怎麼辦？那就手工記賬。農行西藏拉孜支行的客戶經理們用一個賬本、一支筆開始服務，不讓金融服務斷檔。很快，陸續有客戶前來辦理業務。