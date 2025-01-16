多項數據創歷史　看知識產權“高分答卷”

中評社北京1月16日電／據新華社報導，知識產權一頭連著科技和創新，一頭連著市場與經濟。



2024年我國共授權發明專利104.5萬件，同比增長13.5%，全年註冊商標478.1萬件，同比增長9.1%；截至2024年底，我國每萬人口高價值發明專利擁有量達14件，提前實現“十四五”規劃預期目標，我國國內發明專利有效量達475.6萬件，成為世界上首個突破400萬件的國家……



國家知識產權局副局長胡文輝在15日召開的國新辦發布會上，介紹了我國知識產權領域2024年取得的各項成績。



一串串亮眼的數據既表明了我國在專利、商標等多方面的不斷進步，更彰顯了知識產權強國建設步伐堅實有力。



以知識產權保護為支點，持續激發創新創造活力——



知識產權是創新的重要載體，保護知識產權就是保護創新。



2024年，我國著力加強知識產權高標準保護，新建國家級知識產權保護中心6家、快速維權中心7家，總數達124家，新建海外知識產權糾紛應對指導分中心33家，總數達80家。知識產權保護社會滿意度提升至82.36分，再創新高。



保護工作做得好，大家創新才有底氣、有幹勁兒。



數據顯示，截至2024年底，我國國內高價值發明專利擁有量達197.8萬件，同比增長18.8%，屬於戰略性新興產業的發明專利有效量達134.9萬件，同比增長15.7%。