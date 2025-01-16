免簽效應持續顯現　“中國游”更加火熱

中評社北京1月16日電／據人民網報導，在2024年中國國際傳播年度熱詞榜上，“中國游”一詞名列前十。中國全面放寬優化免簽政策，推出一系列便利外國人來華政策舉措，“中國游”成為越來越多外國遊客的優先選擇。中國國家移民管理局最新數據顯示，2024年，全國移民管理機構累計查驗出入境人員6.1億人次，同比上升43.9%；其中內地居民2.91億人次、港澳台居民2.54億人次、外國人6488.2萬人次，同比分別上升41.3%、38.8%、82.9%。全國各口岸免簽入境外國人2011.5萬人次，同比上升112.3%。說走就走的“中國游”打開了世界瞭解中國的新窗口、新通道，向全球展現真實、多元和活力滿滿的中國形象。



“前往中國旅遊已成為一種風尚”



“周五下班去哪裡？去中國！”近日，“周五下班去中國”登上韓國社交媒體熱搜榜。“我剛和朋友去青島玩，坐飛機只需要一個多小時，在機場就能辦理入境手續，太方便了。”韓國公司職員鄭佳珍對記者說。根據韓國國土交通部航空信息門戶網站數據，自2024年11月8日中國對韓國實施免簽政策以來，赴華韓國遊客數量大幅增長，2024年11月達到99.34萬人次，較上年同期增加47%。



“在泰國大學生中，前往中國旅遊已成為一種風尚。”在廣州一家餐廳，來自泰國曼谷的大學生莫瓊對記者表示，中國美食種類繁多，令人向往；廣州距離泰國也不遠，成為理想的旅行目的地之一，“如今簽證手續很便利，周末就能來此游玩一番”。



自2023年年底以來，中國的免簽“朋友圈”持續擴容。截至目前，中國已同26個國家實現全面互免簽證，對38個國家試行單方面免簽政策，對54個國家實施過境免簽政策，同157個國家和地區締結各類互免簽證協定。去年12月17日，中國過境免簽政策全面放寬優化，過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時，新增21個口岸至60個為過境免簽人員入出境口岸，過境免簽的外國人可以在24個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行。



免簽效應持續顯現，帶動“中國游”更加火熱。2024年6月，中國對波蘭免簽政策公布半小時後，攜程國際版上波蘭用戶對中國相關關鍵詞的搜索熱度比前一天上漲40%。華沙市民米萊娜第一時間決定到中國旅遊。“我一直喜歡中國文化，喜歡很多寄情山水的中國古代詩歌，我想親自去感受一番。”米萊娜在中國度過了10天的游覽時光，“奇峰三千，秀水八百”的張家界等地給她留下深刻回憶。“太不可思議了，希望我的朋友們都能親眼去看看中國山水！”