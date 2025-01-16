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貴州黔西：“一線天”中築高壩
http://www.CRNTT.com
2025-01-16 18:35:06
“一線天”中築高壩。（圖片來源：人民日報）
中評社北京1月16日電／據人民網報導，近日，貴州省黔西市的凹水河水庫大壩澆築工程完成封頂。該工程橫跨黔西市與大方縣的界河，坐落於“一線天”非典型狹窄河穀地貌之中。
據相關消息，凹水河水庫計劃於2025年6月通過下閘蓄水驗收，其主要目標在於解決黔西城區的供水問題，並同時滿足周邊約2300餘畝農田的灌溉需求。
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