商務部：全鏈條數字化發展　培育外貿新動能

中評社北京1月16日電／據大公報報導，商務部對外貿易司負責人孟岳在15日的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上表示，在世界經濟增長動能明顯不足的情況下，2025年外貿發展仍有很多有利條件。下一步，中國將繼續擴大高水平對外開放，緊扣高質量發展這個關鍵詞，促進外貿穩定增長。要加快培育外貿新動能，順應貿易數字化發展的趨勢，拓展電子貿易單據應用，鼓勵貿易全鏈條數字化發展。積極拓展綠色貿易，積極擴大面向全球的高標準自貿區網絡，創造更多商機。＼大公報記者 朱燁北京報導



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2024年中國外貿頂住壓力、迎難而上，貨物貿易進出口達43.85萬億元人民幣，同比增長5%，貿易規模再創新高，展現出較強韌性。其中進口增長2.3%，創歷史新高，連續16年保持全球第二大進口國的地位。



孟岳坦言，當前世界經濟增長動能明顯不足，單邊主義、保護主義明顯抬頭，全球貿易壁壘增多，地緣政治影響加深，全球產供鏈安全和貿易秩序面臨較大挑戰。但也要看到，中國外貿發展仍然有很多有利條件。包括全球經貿仍處於﻿復甦進程，中國經濟持續回升向好，外貿新動能加速釋放，穩外貿政策接續發力，對外開放邁向更高水平等。



推進海外智慧物流平台建設



孟岳表示，2025年，中國將繼續擴大高水平對外開放，要緊扣高質量發展這個關鍵詞，促進外貿穩定增長。下一步，商務部將狠抓政策落實，推廣有效的好經驗好做法，幫助外貿企業穩訂單，打通堵點和卡點，推動外貿穩定發展；將順應貿易數字化發展的趨勢，拓展電子貿易單據應用，鼓勵貿易全鏈條數字化發展。積極擴大面向全球的高標準自貿區網絡，商簽新的貿易暢通工作組，務實解決雙方貿易中存在的堵點和難點，創造更多的商機。



“我們還要積極拓展綠色貿易，提升外貿企業綠色低碳發展的能力，推進海外智慧物流平台的建設，支持有條件的地方辦好跨境電商交易會、供需對接會，為企業搭建更多展示對接的平台。”孟岳說，中國將繼續發揮進博會、消博會、廣交會進口展等開放平台促進作用，培育國家進口貿易促進創新示範區，擴大市場開放，挖掘進口潛力，“真正把中國大市場變成世界大機遇”。