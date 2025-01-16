經濟學家埃里安談“美國獨強”能否持續

中評社香港1月16日電／2025年的金融市場已經拉開序幕。繼2024年之後，美國獨強的狀況能否持續？日本經濟新聞（中文版：日經中文網）記者就相關問題採訪了康橋大學皇后學院院長、同時擔任德國大型保險公司安聯（Allianz）的首席經濟顧問的知名經濟學家穆罕默德·埃爾-埃里安（Mohamed A. El-Erian）。



記者：從2024年的市場中吸取的教訓是什麼？



埃里安：曾被認為不可能發生的地緣政治及政治事件已經成為現實。中東地區災難性的衝突加劇，許多無辜的人失去了生命。發生了法國和德國政權體制崩潰、韓國突發戒嚴令等諸多事件。



在經濟方面，德國和法國失去了政治領導地位，歐洲的經濟停滯加劇。與此同時，中國在採取大規模經濟刺激措施還是推進必要的結構性改革以重振增長和發展引擎之間左右為難，政策上一直處於迷茫狀態。



儘管如此，全球很多市場仍然實現了穩定的回報。這是因為被稱為“美國經濟的例外論（Exceptionalism）”的現象正在作為抵禦不穩定的地緣政治、全球宏觀經濟隱憂的有效盾牌，持續發揮了作用。



記者：您認為2025年會是怎樣的一年？投資者應該關注什麼？



埃里安：事實上，全球經濟目前只依靠美國這個唯一引擎運轉。我們預計美國股市將在2025年內維持優於大多數其他已開發國家的股票的表現。



這種美國經濟的例外論能否承受國內外的壓力或成為重要問題。其他主要經濟體需要發揮能夠實施經濟領域所需改革的政治領導能力，為準備成為未來的增長引擎而爭取時間。在很多央行面臨艱難決策的情況下，這一點非常重要。



如果要列舉兩個需要特別注意的風險，其一是在經濟停滯的情況下，有可能提高通貨膨脹加劇的滯漲風險的政治失誤，另一個則是地緣政治不穩定對經濟和市場產生負面影響的風險。



記者：對於掌握美國經濟關鍵的美聯儲(FRB)的動向，您怎麼看？



埃里安：降息的次數很大程度上取決於美聯儲是重視迅速實現2%的物價目標，還是認為最好容忍略高的通貨膨脹率。



如果選擇前者，1次降息或將是極限。有可能在1月份維持政策利率不變之後，實施一次降息，並在經過漫長的凍結期後再次加息。但如果選擇後者，2025年內或許至少還會有2次降息。我本人希望看到這種情況。



記者：美國經濟是否會以不經歷經濟衰退的“無著陸”前景繼續發展？



埃里安：這種前景有兩個國內風險。一是處於家庭收入分佈的下層日趨暴露的脆弱性削弱整體消費支出、進而損害企業經營者信心的風險。另一個是貨幣、財政、貿易或勞工政策方面的政策失誤的可能性。



記者：您對美國特朗普新政府有什麼擔憂？



埃里安：對於增長與投資的限制放寬和自由化將帶來積極影響。另一方面，高關稅、大幅減稅和大規模遣返非法移民造成的勞動力混亂將產生類似滯漲的影響。這兩個因素或形成相互抵消的格局。



記者：歐洲打破停滯、重回增長軌道的局面是否會到來？正如您指出的那樣，德法處於不穩定的局面。



埃里安：我認為有可能。因為這不是技術和結構問題，而是政治領導能力的問題。歐洲中央銀行(ECB)的前行長瑪利歐・德拉吉最近公佈的報告中也提出了有關政策和意識變革的重要路線圖。但是，要使這種潛力變為現實，需要德國和法國的長期政治穩定和領導能力。



記者：日本正在保持目前的工資上漲、適度通膨和經濟擴張這一積極的經濟週期。日本銀行（央行）能否實現貨幣政策正常化？



埃里安：雖然不能確定，但只要繼續進行謹慎、熟練的政策調整，就有可能實現。幸運的是，日本處於維持積極週期的可能性很高的局面，這是過去20年裡前所未有的。



我的基本預期是，日本銀行可以成功地推進加息政策。但有兩個風險。一是日銀過度急於實現利率正常化。另一個則是對提高利率過於謹慎。在這兩種風險之中，可能性更高的是因加息過於謹慎而推遲執行的風險。