再出發聯盟發布系列短片　介紹國家節能減碳

現場播放短片（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月17日電（記者 段曉魯）香港再出發大聯盟昨日於灣仔海濱舉辦《識“碳”再出發》系列短片發佈會，順利圓滿結束。



香港再出發大聯盟總召集人梁振英表示，中國正向著史上最短時間實現人類最大降幅減碳的目標奮勇邁進，這是一場我們每一個人都身處其中，共同見證，共同參與，有關應對全球氣候變化挑戰，構建人類命運共同體的綠色征程與時代變革。



梁振英指出，實現“碳達峰”、“碳中和”的雙碳戰略，絕非一句簡單的口號，它承載著我國應對全球氣候變化挑戰，保護人類生存環境的責任擔當，非常值得我們把國家雙碳成果記錄下來，向香港及海外宣傳。梁振英補充，說好中國故事，香港再出發大聯盟當仁不讓，用了大半年時間在山西、甘肅、福建、廣東及香港實地拍攝和採訪，通過短片的方式向觀眾呈現國家和香港在“雙碳”路上所付出的努力和階段性成就。梁振英同時呼籲社會各界攜手共進，從自身做起，從身邊的小事做起，踐行綠色生活方式，為雙碳目標貢獻自己的一份力量。



環境及生態局局長謝展寰在發布會上致辭時說，“香港再出發大聯盟”配合國家高質量的綠色發展，製作短片呈現國家在雙碳路上的努力和階段性成就，不但可說好中國故事，亦可呼籲大家積極主動參與減碳工作。特區政府大力支持“大聯盟”的工作，一起加強公眾的氣候意識，為國家、為香港的可持續發展作出貢獻。



香港再出發大聯盟用了大半年時間在山西、甘肅、福建、廣東及香港實地採訪，拍攝了十集，每集十分鈡的短片，介紹內地和香港在減碳節能方面的工作，說好國家和香港這方面的故事。《識“碳”再出發》系列短片將會在各大平台播放。