香港廠商會就財算案提90項建議籲支援企業

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月17日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）16日舉行記者會表示，向特區政府提交2025-26年度《財政預算案》的建議書，提出約90項建議，聚焦於支援企業、發展新質生產力、鞏固既有優勢、激發新增長動能等領域。廠商會會長盧金榮表示，理解特區政府正面對龐大財赤，須採取手段恢復財政收支平衡，而同時香港正處於關鍵的經濟轉型期，有必要繼續支援企業應對挑戰和為經濟增長注入動能，以平衡社會穩定和香港長遠發展的需要。



廠商會在當天舉行的記者會上深入講解相關建議。其中，加大力度撐企業方面，盧金榮引述廠商會內部調查指，儘管業界正經歷多方面挑戰，但仍積極拓展多元市場，並殷切期待能得到更多政府的財稅支援。因此廠商會建議政府進一步延長“還息不還本”安排、擴大“中小企融資擔保計劃”的擔保費減免幅度、降低擔保貸款的利率上限，以及取消“補充勞工優化計劃”中對工資中位數的硬性要求。為配合業界拓展市場的需要，廠商會建議“中小企業市場推廣基金”可提高對每家企業的資助額、引入“循環批核”機制，以及將基金涵蓋本地市場的特別措施延長3年。



發展“新質生產力”方面，廠商會認為，製造業是打造“新質生產力”不可或缺的載體，廠商會建議當局在培育新興產業和未來產業的同時，也須重視促進傳統產業的升級，並且扶持“專精特新”中小企業的發展。廠商會還提議，在北部都會區展開試點產業園區規劃和建設，優先從新興產業和傳統優勢產業中各選擇一個產業，並制定專項發展規劃，以建立“香港優勢工業高地”。



另外，為提高香港科研成果轉化的成功率，廠商會建議政府撥款成立“中試平台建設專項基金”，資助非牟利機構在河套深港科技創新合作區香港園區營運中試平台，並在政府資助項目中設立“強制性”的中試服務採購制度，推動“港版中試”加快發展。