余承忠答中評：香港助國產飛機走向國際市場

香港運輸物流學會常務委員兼物流政策委員會主席余承忠（中評社資料圖） 中評社香港1月17日電（記者 段曉魯）日前，國產大型客機C919開通上海虹橋至香港的商業航線，這是C919首條飛往內地以外的航線。香港運輸物流學會常務委員兼物流政策委員會主席余承忠接受中評社採訪，他表示，C919首次飛往內地以外航線選擇香港，體現了國家對香港的重視和支持，這不僅標誌著香港成為C919走向國際市場的重要一站，更突顯了香港作為粵港澳大灣區航空樞紐的重要地位。



余承忠表示，通過香港這個國際金融中心和航空樞紐，可以讓更多國際旅客和航空業界人士親身體驗國產大飛機的性能和服務，提升C919的國際知名度和認受性。同時，這也深化了香港與內地在航空領域的合作關係，推動兩地航空市場更緊密融合。



余承忠指出，通過C919在香港的常態化運營，香港市民不僅可以直接乘坐和體驗中國自主研發的大型客機，更能深入瞭解國產民航客機的發展歷程。這種直觀的體驗讓香港市民能親身感受國家航空工業的重大突破和發展成就，比單純通過媒體報導更具說服力，有助於加深香港市民對國家科技創新能力的認識和信心。期望在將會開通由北京、或其他國內城市往返香港的C919航線，使更多香港人體驗到C919的優點和國家的實力。



關於香港如何協助國產飛機拓展國際市場，余承忠稱，香港協助國產飛機拓展國際市場可以從多個方面著手。首先，香港可以發揮其國際金融中心的優勢，為C919的海外銷售提供多元化的融資方案和金融支持。

