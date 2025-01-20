盧金榮答中評：港商正積極開拓全球新市場

香港中華廠商聯合會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月20日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）會長盧金榮近日接受中評社記者訪問時表示，應對全球經貿環境及地緣政治變化，廠商會會員都在積極開拓全球不同的新興市場，並在不同地區部署生產線，開拓多元化市場、分散風險。盧金榮強調，在發揮好建設香港的作用方面，香港工商界必然會出力，與特區政府一道促進香港經濟發展。



盧金榮在接受中評社記者訪問時提到，廠商會調查顯示，價格壓價、銷售困境、經營成本變化及地緣政治風險被港商視為目前最大的經營挑戰。尤其是特朗普就任美國總統之後，可能還面臨關稅的挑戰。盧金榮表示，要應對相關形勢，香港商界已經在積極發掘不同的市場、在不同的地區部署生產設施。未來還將開拓更多的全球新市場，打開新的銷售渠道。



盧金榮詳細分析指，目前港商比較看好的是東南亞市場，因為東南亞發展比較快，新加坡、馬來西亞、泰國的市場都比較成熟，印尼、越南的經濟正在快速發展，他們的中產人數越來越多。就整個東盟來說，中產的人數也是持續上升的。因此東南亞市場的潛力巨大。



中東部分也是港商比較注重的，有一些港商很早就進入，目前由政府牽頭的很多聯繫都建立起來，港商對中東地區也比較關註。



另外，南美也成為港商關注的新興市場。盧金榮說，因為作為“一帶一路”沿線國家和地區，香港與秘魯等南美國家有貿易協議，這增加了港商到當地做出口的信心。並且秘魯是南美的中轉站，地理上覆蓋南美洲，具有很大吸引力。



而非洲方面，因為很多中國企業早已在非洲發展，香港企業期望能跟上國家政策，“看看香港企業能否一起出海，瞭解當地的市場”，因此非洲市場也在港商的關注之中。