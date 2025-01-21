吳永嘉答中評：港商與政府需建快速溝通機制

香港特區立法會議員吳永嘉（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月21日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員吳永嘉近日接受中評社記者訪問時表示，為應對瞬息萬變的地緣政治變化，提升香港商界的應變能力，希望能建立一個與政府直接聯絡的快速溝通機制，相關係統應具備跨部門統籌的能力。吳永嘉強調，香港商界一直努力推動香港經濟發展，提出恆常溝通機制是希望能提供更多信息給政府，讓政府更全面瞭解、理解商界需要。



香港中華廠商聯合會近日向特區政府提交2025-26年度《財政預算案》的建議書，提出約90項建議。作為廠商會立法會代表，吳永嘉表示，廠商會調查顯示，地緣政治風險被港商視為目前第二大經營挑戰，香港作為國際貿易中心的地位正受到考驗。因此他提出，建議政府重啟與商會代表的快速溝通機制，並透過與更多經濟體簽署雙邊自貿協定，以及在更多新興經濟體設立辦事處或聯絡點，助力港商開拓多元化市場、分散風險。



在接受中評社記者訪問時，吳永嘉表示，商界一直以來都很努力推動香港經濟發展，發揮建設、貢獻香港的力量。之所以提出希望建立恆常的溝通機制，就是希望商界能夠提供更多信息給特區政府，讓政府在制定不同的政策時會更全面瞭解、理解商界的需要。



他解析，現時建立恆常的溝通機制的需求之所以緊迫，也是因應瞬息萬變的地緣政治的應對措施。“因為變化可能每天都存在，比如我的貨運在去美國的路上突然要面對新的政策，那我們應該去找誰？”吳永嘉認為，應該建立類似“專線”的形式，“有這個機制，我可以直接打電話給政府，說清楚面臨的情況和需要解決的問題。”他強調，因為相關機制需要跨部門的配合，“只是商經局的級別肯定是不夠的，因為它無法協調別的部門。”吳永嘉認為，能做到統籌作用的，“可能是政務司司長或者政務司副司長的辦公室。裡面有人專門負責相關事項，分派統籌幫忙解決問題。”



吳永嘉表示，之前商界與政府更多的是通過定期會議等形式溝通，“但這種比較形式化，作用有限。尤其是現在國際形勢變化很快，天天都有事，不能等兩周之後再開會才能解決，太遲了。”因此“能隨時通話”、“反應夠快”的機制顯得非常重要。

