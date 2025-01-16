2024訪日消費額創新高　中國遊客貢獻最大

中評社香港1月16日電／大增的訪日遊客正在支撐日本經濟。2024年的訪日遊客消費額達到8萬1395億日元，遊客人數達到3686萬9900人，均創歷史新高。日元貶值效果也起到支撐作用，訪日遊客的消費額已經達到與日本國內服裝行業的市場規模相當的水準。為了擴大訪日遊客的消費，在提高每人平均消費額和吸引遊客前往日本地方城市的同時，對旅遊資源的可持續性的關注也不可或缺。



日經新聞網消息，日本觀光廳1月15日發佈的2024年10～12月訪日外國人消費額為2萬3108億日元。超過2024年4～6月的2萬1402億日元，按季度計算刷新了歷史新高。每人平均消費額達到23.7萬日元（約合人民幣1.1萬元），高於2019年同期的17萬日元。



按年度來看，無論是消費額還是遊客人數也均刷新歷史最高紀錄。此前最高的消費額為2023年的5萬3065億日元，最高遊客人數為2019年的3188萬人。2024年的消費額和遊客人數均超過了新冠疫情前。



按國家和地區來看，消費最高的是來自中國大陸的遊客，合計消費額達到1萬7335億日元（約合人民幣812億元）。受經濟低迷、福島第一核電站處理水排海問題等影響，來自大陸的訪日遊客數此前恢復遲緩，但正逐步恢復。消費額第2高的是台灣，達到1萬936億日元，第3高是韓國，為9632億日元。



觀察每人平均消費額的推算值，2024年訪日遊客整體的每人平均消費額為22萬7000日元，從國家和地區來看，英國最高達到38萬3000日元，澳大利亞和西班牙緊隨其後。中國大陸遊客的每人平均消費額為27萬7747日元（約合人民幣1.3萬元），雖然在住宿費和娛樂服務消費上不及歐美等國，但購物消費額達到11萬9000日元（約合人民幣5600元），在各國家和地區中顯得突出。



全年訪日遊客人數比上年增加了47%。按國家和地區觀察與上年相比的增長率，中國大陸增長約2.9倍，美國增長33%。



入境旅遊作為日本經濟拉動力的存在感也在提高。2024年的消費額達到8.1萬億日元，已經與構成日本國內零售一部分的服裝產業的市場規模相當。日本矢野經濟研究所的數據顯示，2023年日本的服裝零售市場規模為8.3萬億日元。



據日本財務省2024年1～11月的貿易統計，將主要產品的出口額換算成年率進行比較，入境旅遊僅次於汽車的17.7萬億日元。超過6.1萬億日元的半導體等電子零部件和達到4.4萬億日元的半導體等製造設備、鋼鐵等。



訪日遊客消費額的增長很大程度上是因為日元貶值。日本銀行（央行）的統計顯示，外匯市場上的日元兌美元的匯率2024年平均為1美元兌151日元。與新冠疫情前的2019年的1美元兌108日元相比大幅貶值，與2023年的1美元兌140日元相比也處於貶值水準。



比較各國麥當勞巨無霸（Big Mac）價格的英國《經濟學人》雜誌的“巨無霸指數”顯示，2024年的日本換算成美元為每個3.19美元。比英國(5.90美元)、美國(5.69美元)、韓國(3.99美元)和中國大陸(3.53美元)等更加便宜。



今後的課題是訪日遊客消費的持續性。三菱UFJ研究諮詢公司的小林真一郎表示：“雖然存在地緣政治和日本的天災等風險，但今後訪日遊客人數仍有增長的空間”。不過，目前也正面臨過度旅遊(overtourism)和與地區社會的共存的問題受到考驗的局面。



瑞穗研究與技術公司的坂中彌生指出：“不能只顧遊客人數，提高每人平均消費額的對策才是關鍵”。



2024年的每人平均消費額達到22.7萬日元（約合人民幣1.07萬元）。比2019年的15.9萬日元大幅增長，與2023年的21.3萬日元相比也有所增長。提高每人平均消費額的關鍵在於吸引消費額超過100萬日元的“富裕階層”，日本的企業也已經展開行動。



經營百貨商場等的高島屋從2024年12月啟動了針對海外VIP顧客光顧日本店舖時優先使用外商沙龍和辦理免稅手續等的服務。據稱，該公司還向新加坡店的約1500名顧客發放了專用會員卡，12月的一個月內有約70人使用。



2024年11月，JTB推出了面向準富裕階層的訪日遊客的旅遊品牌。準備了搭乘直升機遊覽富士山和東京都內上空等7個旅遊項目。準富裕階層中還有很多人是為了經商而訪日日本，希望享受短時且充實的旅程。



日本政府提出了到2030年訪日遊客人數達到6000萬人、消費額達到15萬億日元的目標。JTB的推算顯示，預計2025年訪日遊客將首次突破4000萬人次。聯合國世界旅遊組織(UNWTO)的數據顯示，從2023年的旅遊收入來看，日本為386億美元，而美國為1891億美元，西班牙為920億美元，法國為712億美元。



在借助訪日遊客的活力推動經濟增長的同時、兼顧保護旅遊資源等的綜合戰略的重要性或提升。