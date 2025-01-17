富權：刪總預算　阿哥莫話阿娣，話起大失禮

中評社香港1月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：刪總預算 “阿哥莫話阿娣，話起大失禮”。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”將在今日召開的院會三讀表決“二零二五年『中央政府』總預算案”。雖然經過朝野黨團協商，已經決定將“立法院”第十一屆第二會期延長至一月二十一日，但在此日之前包括今日在內，衹有兩個院會的時間，因而而本年度的總預算案，在經一月十五日起進行密集協商後，仍有包含委員會審查保留提案四百五十三案、中國國民黨團提案二千三百三十四案、民眾黨團提案四百八十七案、民進黨團提案十案、民進黨團針對在野黨版本所提出的對案十二案，共有三千二百九十六案待協商，工作量極大，因而估計“立法院”將要挑燈夜戰，方能趕在休會之前完成本年度總預算案的三讀程序。



二零二五年的總預算案，是賴清德上台後首次編列的總預算案。共編列歲入三兆一千五百三十四億元（新台幣，下同）、歲出三千一百二十五億元，兩者均創下歷史最高記錄。而在“行政院”於去年八月間將二零二五年度的總預算案送交“立法院”後，國民黨及民眾黨黨團就發動案海戰術大規模杯葛法案，要大幅刪砍預算，尤其是對內政、“國防”、司法、轉型正義等重大預算進行刪減。



其中國民黨黨團刪減預算的策略被歸納為四大方針：各部會文宣費全數刪除（根據“行政院”編列預算書，各部會文宣費總計高達十四億元）；將“數發部”、“NCC”、陸委會的業務費刪減為一元；其餘部會業務費先凍結百分之七十，等執行百分之三十後才可以申請解凍；潛艦預算保留二億元，其餘十八億元先行凍結，待潛艦海測過後才能動支。



民眾黨團總召黃國昌則宣布總預算案“該刪的刪、該凍的凍，絕對不允許民進黨政府浪費人民納稅錢”，黨團提案減列二千零六十一億餘元、凍結九百七十四億餘元，約占總預算的百分之十。其中“行政院”與“農業部”的特別費全刪光。



國民黨黨團將各部會的文宣費全數刪除，及將“數發部”、“NCC”、陸委會的業務費刪減為一元，是針對各部會所編列的“大內宣”文宣費，大部分是屬於“1450”，亦即是提供給民進黨側翼網軍攻擊在野陣營及惡化兩岸關係所用；而“NCC”則更是“親自上陣”，打壓特定媒體，幹下了諸如將“中天”停牌等戕害新聞和言論自由的惡行；“數發部”的業務也是如此。至於陸委會的業務費也被國民黨黨團擬刪砍到衹有一元，則是被指為沒有按照陸委會成立的原意，推動兩岸關係和平發展。



另外，還有一些較為觸目的刪減項目。如將對“公視”捐助預算的二十三億零九百零五萬一千元全書刪減至“零”。理由是：公視電視台本應為島內最超然、獨立、客觀、公正兼最具有影響力的電子媒體，卻自願成為單一政黨的鷹犬，在基隆“拆樑”行動中明顯偏頗；台語台小編以政治哏大酸在野政治人物；員工私吞公款長達三年僅“記大過”處理。旗下“Taiwan Plus”平台稱美國候任總統特朗普為“重刑犯”、講述二戰台籍日本兵的戲劇《聽海湧》竄改歷史，大筆“國家”預算的投入完全不見效果。



對性別平等業務刪除一千六百二十七萬元，只剩下三千元。刪除原因是：狼師、狼教練性騷、性侵案件頻傳，長年下來受害學生數不計其數。其中，部分學校無視狼教練前科累累，仍然聘用任職，冷眼旁觀學生受害直到被媒體揭露惡行。行政院總是在傷害已經發生後一次次鞠躬道歉、總是一而再地承認失察，然後人民一生的痛楚，因整個行政系統體系失靈，才會讓弊案接連反覆發生。行政院只會道歉、毫無作為，相同的悲劇一再的發生卻無從防範。



按照台灣地區的預算法律規定，預算案的內容分為幾大類，包括人事費（如薪俸等）、事務費（如租金等）、業務費（包括文具紙張、郵電、印刷等）、維護費（公用房屋及其他建築物的維修等）、旅運費、材料費、設備及投資等。因此，國民黨黨團要將“數發部”、“NCC”、陸委會的業務費刪減為一元，並不等於是要其“關門”，人員仍要上班，但卻“巧婦難為無調味品之炊”難以開展工作。



對於國民黨黨團和民眾黨黨團要刪砍總預算案的一成左右，民進黨當局當然是“呱呱嘈”，“行政院”還召開記者會指責這是“報復性的刪減”。而黃國昌則反擊說，刪百分之十叫“報復性”，那蔡英文曾在二零一二年當民進黨主席時，提出砍總預算百分之二十是什麼？“是摧毀性嗎？”



確實是如此，二零一二年時任蔡英文主席，曾經對馬英九政府的總預算案，提出“砍總預算百分之二十救國家”的言論，並強調她當過部會首長，知道砍掉百分之十的預算，“政府”部門都會活的好好的。既然如此，今次在野黨要刪百分之十的預算，民進黨當局也應當能夠“活得好好的”。



其實，“立法院”通過的二零二四年總預算案，是二兆九千多億元，蔡英文及接任的賴清德，就是“活得好好的”；而二零二五年的總預算案，即使是被藍白兩黨刪掉三千億元，還有二兆八千多億元，只比去年少一千億元，相信活得也差不到哪裡去。



更其實，在民進黨再次上台的二零一六年，總預算衹有一兆九千多億元，也不是“活得好好的”？但在此之後，民進黨當局每年編列總預算案，都年年飆升，到二零二四年二兆九千億。在此期間因為民進黨在“立法院”佔有議席優勢，國民黨黨團想刪也被民進黨黨團擋下，因而很少被大刪。賴清德上台後，仍然“一本通書睇到老”，竟然無視民進黨黨團在“立法院”已經處於劣勢的事實，還要編列歷史最高的三兆一千億元總預算，不被在野黨大幅刪砍，那才是怪事。



何況，當年賴清德任“立委”時，是國民黨執政，就曾經每年都帶頭提案，刪砍總預算案。現在，國民黨只不過是“以子之矛攻子之盾”而已。用句粵語彥言來說，就是“阿哥莫話阿娣，話起大失禮”。