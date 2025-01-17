快評：韓國瑜將率團訪美　牽動各方神經

中評社快評／台灣媒體報導，韓國瑜18日將率跨黨派“立委”赴美，出席20日舉行的美國總統特朗普就職典禮。因為此訪觸及敏感問題，牽動各方神經，韓國瑜一行在美應謹慎行事。



根據行程規劃，韓國瑜一行18日傍晚搭機赴美，19日抵紐約後轉往華府，晚間出席僑宴；20日上午出席特朗普就職禮，晚間與“美國退伍軍團協會”餐敘；21日前往美國國會大廈拜會聯邦參眾議員；22日赴AIT拜會行政官員及華府兩大智庫，晚間回到紐約；23日凌晨搭機返台。



華府方面如何接待韓國瑜一行，韓國瑜一行在華府有什樣的言行，台灣朝野、大陸方面都密切關注。華府對韓國瑜的態度、特朗普新政府如何對待台灣問題，很可能在今次與韓國瑜一行的互動中反映出來。對韓國瑜而言，此訪對其個人聲望的升或跌將會有很大影響。



大陸方面，基於一個中國原則，大陸反對台灣當局以任何借口派員赴美，反對藉機干擾和破壞中美關係，會敦促華府不要讓台灣代表團出席總統就職典禮。這一點，大陸不會因為是韓國瑜或什麼人率團而有所改變。



對中美關係、對台灣問題，華盛頓是敏感之地，尤其是美國總統的就職典禮上。台灣朝野有人喊出的、所謂的“為台灣外交困境開疆闢土”、“為台灣發展新的外交突破”，不切實際，也很危險。韓國瑜一行切勿有此想，不能冒失行動、製造麻煩。